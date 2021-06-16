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استلام 369840 طن قمح من المزارعين في المنيا

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استلام 369840 طن قمح من المزارعين في المنيا استلام 369840 طن قمح من المزارعين في المنيا

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أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، استلام 369840 ألف طن و506 كيلوجرام قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول، في 15 أبريل الماضي، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو الجاري.

وقال «يوسف»، إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

المصرى اليوم

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