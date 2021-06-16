قبل خروجك من المنزل ..تعرف على الطرق المتوقفة

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شهدت بعض الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة كثافات مروريةhttps://www.almasryalyoum.com/tag/280799 عالية فى بعض المناطق ومنها

محور ٢٦ يوليو في الاتجاه من الصحراوى إلى ميدان لبنان والدائرى من الوصلة للأوتوستراد

كوبري 15 مايو في الأتجاهين

كورنيش ماسيبرو وجاردن سيتى

طريق السويس من الأوتوستراد اتجاه الدائري

الأوتوستراد من الدائرى إلى زهراء المعادى ومن جامعة الأزهر إلى منشأه ناصر

صلاح سالم من كوبري أكتوبر للطيران ومن بعد كوبري الفردوس اتجاه الكورنيش والعكس

كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس