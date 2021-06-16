أخبار عاجلة

بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها -
فصل التيار الكهربائي عن مبردات المياه العشوائية في الزينية شمال الأقصر -
تأجيل محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» إلى 2 أغسطس -
تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي في اتهامهما بـ«تمويل الإرهاب» -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قبل خروجك من المنزل ..تعرف على الطرق المتوقفة

Print
قبل خروجك من المنزل ..تعرف على الطرق المتوقفة قبل خروجك من المنزل ..تعرف على الطرق المتوقفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت بعض الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة كثافات مروريةhttps://www.almasryalyoum.com/tag/280799 عالية فى بعض المناطق ومنها

محور ٢٦ يوليو في الاتجاه من الصحراوى إلى ميدان لبنان والدائرى من الوصلة للأوتوستراد

كوبري 15 مايو في الأتجاهين

كورنيش ماسيبرو وجاردن سيتى

طريق السويس من الأوتوستراد اتجاه الدائري

الأوتوستراد من الدائرى إلى زهراء المعادى ومن جامعة الأزهر إلى منشأه ناصر

صلاح سالم من كوبري أكتوبر للطيران ومن بعد كوبري الفردوس اتجاه الكورنيش والعكس

كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة

بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب»

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب»