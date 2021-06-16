قبل خروجك من المنزل ..تعرف على الطرق المتوقفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت بعض الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة كثافات مروريةhttps://www.almasryalyoum.com/tag/280799 عالية فى بعض المناطق ومنها
محور ٢٦ يوليو في الاتجاه من الصحراوى إلى ميدان لبنان والدائرى من الوصلة للأوتوستراد
كوبري 15 مايو في الأتجاهين
كورنيش ماسيبرو وجاردن سيتى
طريق السويس من الأوتوستراد اتجاه الدائري
الأوتوستراد من الدائرى إلى زهراء المعادى ومن جامعة الأزهر إلى منشأه ناصر
صلاح سالم من كوبري أكتوبر للطيران ومن بعد كوبري الفردوس اتجاه الكورنيش والعكس
كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس