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4800 معلم وموجه يواصلون تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

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4800 معلم وموجه يواصلون تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 4800 معلم وموجه يواصلون تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

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تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في جميع المواد.

وكانت قد بدأت أعمال التصحيح السبت، عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس الماضي.

شدد الرشيدي على السرعة والدقة في الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم داخل لجان التصحيح التابعين للقطاع الشمالي ومقره إدارة بنى مزار التعليمية، حيث تقسم مقار تقدير الدرجات لثلاث قطاعات، القطاع الأوسط ومقره المنيا، القطاع الشمالى ومقره بنى مزار، القطاع الجنوبى ومقره ملوى.

وأكد الرشيدى على توفير كل سبل الراحة للمصححين ومقدري ومراجعي الدرجات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تطهير وتعقيم جميع مقار لجان التصحيح ضد حفاظاً على سلامة العاملين في تصحيح الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل الوزارة على المشاركين بأعمال التصحيح وتقدير الدرجات، وعددهم 4800 معلم وموجه، بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

المصرى اليوم

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