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"الغذاء والدواء" تنصح باستشارة الطبيب المختص قبل تناول المكملات الغذائية

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حدّدت شروطاً معينة للشراء والحصول على المعلومات حولها من المواقع غير التجارية

شددت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تناول المكمل الغذائي، للتأكد من مناسبته للعمر والحالة الصحية.

وقالت الهيئة إنه على المريض قبل شراء المكملات الغذائية استشارة مقدّمي الرعاية الصحية للتأكد من مناسبته للحالة الصحية والعمر، مع قراءة التعليمات المدونة على العبوة لمعرفة التحذيرات والتداخلات الدوائية.

وشددت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر وهاشتاق #خذها_عند_الحاجة، على أن المكملات ليست علاجاً من الأمراض أو بديلاً عن الأدوية الموصوفة لعلاج الحالة المرضية، ناصحة عند البحث عن معلومات حول المكملات الغذائية على الإنترنت بالبحث في مواقع غير تجارية، مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بدلاً من الاعتماد على معلومات البائعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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