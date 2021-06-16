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بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
فصل التيار الكهربائي عن مبردات المياه العشوائية في الزينية شمال الأقصر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
تأجيل محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» إلى 2 أغسطس
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي في اتهامهما بـ«تمويل الإرهاب»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:59 مساءً
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:51 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سرايا القدس تخص آرتي بحديث حول منظومتها الصاروخية والتعاون لتمرير الخبرات بين الفصائل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 يونيو 2021 11:00 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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