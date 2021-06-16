المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانيةعشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة صاحب معرض سيارات وآخر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي ،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «أ. ع. ح» 45 عاما صاحب معرض سيارات، مقيم محافظة الاسماعيلية، و«خ. س. ر» مقيم محافظة الإسماعيلية، بالإتجار في المواد المخدرة، وأثناء محاولة ضبطهما لاذا المتهم الثانى بالفرار، وضبط بحوزة الأول جوال بداخله كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والترويج.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.