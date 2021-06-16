سائق يتحرش بطالبة والامن يضبطة ..ماذا قالت الفتاة فى التحقيقات..تفاصيل

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توصلت أجهزة الأمن، بالقاهرة لحقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قام فيه سائق "توك توhttps://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2021/1/13/1950928/ك" بالتعدى على فتاة بالضرب.

تمكن رجال الامن من ضبط مرتكب الواقعة التى حدثت أمام أحد الأندية بالطريق الدائرى بالمقطم

وتم التوصل إلى المجنى عليها وتبين أنها "طالبة تقيم فى المقطمhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/2351734 ،وباستدعائها حضرت وأقرت بأنها حال سيرها بمحل الواقعة ، قام سائق مركبة توك توك بمعاكستها ولدى معاتبته تعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى وانها لم تعرفه من قبل وانه استقلت التوك توك دون معرفتها بالشخص بهدف توصيلها للمكان الذى ترغب فى الذهاب اليه لكنه حاول التحرش بها فمنعته ،أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق توك توك ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة ومعرفة ملابساتها .