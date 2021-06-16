أخبار عاجلة

بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها -
فصل التيار الكهربائي عن مبردات المياه العشوائية في الزينية شمال الأقصر -
تأجيل محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» إلى 2 أغسطس -
تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي في اتهامهما بـ«تمويل الإرهاب» -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهند تعيد فتح "تاج محل" مع انخفاض حالات كورونا

Print
الهند تعيد فتح "تاج محل" مع انخفاض حالات كورونا الهند تعيد فتح "تاج محل" مع انخفاض حالات كورونا
قالت: لن يُسمح بتواجد أكثر من 650 زائرًا في أي لحظة

الهند تعيد فتح

فتح مزار "تاج محل" الهندي الشهير أبوابه للزوار، اليوم الأربعاء، مع إسراع الدولة، التي ما زالت تعاني من موجة ثانية من تفشي ، برفع القيود من أجل إنعاش اقتصادها.

وكان المزار، الذي يرجع تاريخه للقرن السابع عشر وبناه الإمبراطور المغولي شاه جهان، في مدينة "أجرا" الشمالية، قد أغلق في أوائل أبريل عندما فرضت الهند إجراءات عزل عام صارمة، في محاولة لاحتواء الجائحة التي ما زالت تودي بحياة الآلاف يوميًّا.

وقال قاضي مقاطعة "أجرا"، برابهو سينغ، إنه لن يسمح بتواجد أكثر من 650 زائرًا في أي لحظة داخل المزار، وعادة ما يجتذب المزار ما بين سبعة ملايين وثمانية ملايين زائر سنويًّا، بمتوسط 20 ألف زائر يوميًّا.

وسجلت ولاية أوتار براديش، التي تضم مدينة "أجرا"، 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الليلة الماضية، و56 وفاة بالمرض، وهي من الولايات الأكثر تضررًا في الهند من حيث إجمالي الإصابات.

وعاودت مزارات أخرى، مثل: (الحصن الأحمر، وقطب منار) في نيودلهي، فتح أبوابها أمام الزوار اليوم الأربعاء، رغم التحذيرات من أن عودة التجمعات والحشود الكبيرة في المدن الرئيسية تهدد بقفزة جديدة في الإصابات؛ وفق " اليوم".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 62224 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، وهو ما يزيد قليلًا عن اليوم السابق؛ لكنه أقل بكثير من الذروة المسجلة في مايو التي تجاوزت 400 ألف إصابة يوميًّا في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)