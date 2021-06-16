"الحازمي": 1.5 % تكلفة تأمين المباني السكنية من قيمة الإنشاء ولن يكون هناك مجال للتلاعب

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"الشمري": برامج تدريبية لمجموعة كبيرة من المهندسين على تطبيق كود البناء السعودي

كشف الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5 % من تكلفة إنشاء المبنى، مؤكداً في هذا الصدد أنه لن يكون هناك مجال للتلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة في أعمال التأمين.

جاء ذلك في رده على سؤال "سبق"، على هامش المؤتمر الصحافي لإعلان موعد تطبيق كود البناء السعودي في مقر الوزارة في الرياض، أمس، عن الشكاوى من النقص في عدد المكاتب الهندسية وكيف ستتم معالجة ذلك ولاسيما مع بدء تطبيق كود البناء السعودي، والتأمين الإلزامي للمباني السكنية بعد أسبوعين بداية من شهر يوليو المقبل، حيث أجاب الحازمي، بأن عدد المكاتب المرخص بتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة والموجودة على منصة بلدي يصل إلى قرابة 800 مكتب هندسي.

ولفت إلى أن العمل جارٍ أيضاً على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين الى 2800 مكتب بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق المملكة.

وتابع الحازمي "مَن يتقدم الآن للحصول على رخصة البناء ليس المواطن وإنما المكتب الهندسي المصمم في تضامن مع المكتب المشرف والمقاول المنفذ على سلامة المنشأة لمدة 10 سنوات، مشيراً إلى أن تكلفة التأمين محددة الآن بـ 1.5 % من التكلفة الانشائية للمبنى، ولن يكون هناك مجال للتلاعب، لا من شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين ولا حتى من شركات الوساطة في أعمال التأمين.

ولفت إلى أن هذه الحوكمة هي قيمة اقتصادية لهذه المبنى وترفع ديمومته و استدامته وتحقق أماناً للأسرة التي ستسكن في هذا المنزل لمدة 10 سنوات على الأقل من عدم مواجهة مشكلات عيوب المباني التي نراها في مقاطع عبر وسائل التواصل وضياع للمسؤولية.

وأوضح المهندس الحازمي، أن أكبر المشكلات التي يواجهها المواطنون في المباني السكنية مشكلة "الدفان" و"التشققات" التي تحصل بسبب إزالة "السقالات" من قِبل المقاولين قبل موعدها المحدّد من أجل الرغبة في إنجاز البناء بسرعة.

من جانبه، أضاف المهندس فرحان الشمري الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، ومدير عام مركز التحكيم الهندسي السعودي، تعقيباً على سؤال لـ "سبق": "لدينا برامج تدريبية لمجموعة كبيرة من المهندسين على تطبيق كود البناء السعودي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه خلال عام 2021 تم تدريب 1331 مهندساً، وفي المجمل أنهينا تدريب أكثر من 3 آلاف مهندس سعودي على مختلف التخصصات في كود البناء السعودي وحالياً لدينا أكثر من 27 مدرباً معتمداً في الهيئة السعودية للمهندسين.

ولفت الشمري، إلى أن أي مكتب هندسي ممارس في السعودية يمكنه الحصول على الترخيص للإشراف على التصميم في كود البناء السعودي إلكترونيا خلال دقيقة واحدة فقط (60 ثانية) وهذه نقله نوعية.

بدوره، أفاد رئيس الشؤون التنظيمية وخدمات القطاع الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أحمد عبدالله العبودي، بحدوث موجة تغيير مؤقتة في الأسعار، لكنها ستعود مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تغيير فعلي في أساسات البناء وإنما التغير الإيجابي من خلال الالتزام بالمدد المحددة والصحيحة لعمليات الإنشاء والبناء فبدلاً من أن يتطلب منه المبنى 5 أشهر فسيأخذ منه 6 أشهر، مثلاً لن يزيل "سقالة" المبنى قبل 14 يوماً من تركيبها.

وكان أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي سعد الشعيل، قد أكد أن كود البناء السعودي للقطاع السكني جاء ليحد من وجود ما يسمى "فلل الكراتين"، ويصحح الأخطاء والتجاوزات المخالفة للأنظمة، التي تحصل في بعض المباني السكنية، مشيراً إلى أنه في حال تم تنفيذ تطبيق الكود بالشكل الصحيح وعبر مقاول معتمد فلن يكون هناك تغيير في أسعار المباني.

يذكر أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي حدّدت بداية شهر يوليو المقبل، موعدا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.