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ماذا فعلت الداخلية لضبط صاحب الترويج لتجارة المخدرات ..تفاصيل

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ماذا فعلت الداخلية لضبط صاحب فيديو الترويج لتجارة المخدرات ..تفاصيل ماذا فعلت الداخلية لضبط صاحب الترويج لتجارة المخدرات ..تفاصيل

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تكثف اجهزة الامن بوزارة الداخلية جهودها لكشف حقيقة ظهور شاب صعيدى يجلس داخل غرفة وإلى جواره كميات من المخدرات بانواعها ومبالغ مالية ،ظهر الشاب فىhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/2281573 الفيديو وفى يده سلاحا اليآ وإلى جواره سلاحا اخر وبدا يروج لتجارته فى المخدرات معللا ان ظهور كورونا هو ما دفعه لهذه التجارة .

ادلى الشاب أثناء حديثه فى الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا انه يتاجر فى المخدرات بانواعها "حشيش ،بانجو،أقراص مخدرة مثل التامول"لم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته فى المخدرات وترويجه لها فى صريح تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعى مؤكدا ان تجارته فى المخدرات افضل من السرقة والتهليب .

وانهى صاحب الفيديو حديثه بالافصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبى شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل ،تم تشكيل فريق بحثى عالى المستوى لرصد المكان والشخص الذى قام ببث الفيديو وسرعة ضبطه واحضاره للتحقيق معه وضبط وتحريز السلاح النارى والمخدرات الموجودة فى الفيديو .

المصرى اليوم

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