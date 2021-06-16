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عيار 24 بـ23.04 ريال .. فى عمان مستهل تداول الأربعاء 16 يونيو 2021

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عيار 24 بـ23.04 ريال .. سعر الذهب فى عمان مستهل تداول الأربعاء 16 يونيو 2021 عيار 24 بـ23.04 ريال .. فى عمان مستهل تداول الأربعاء 16 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في عمان مستهل التعاملات الأربعاء 16 يونيو 2021، تراجع طفيف وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 23.04 ريال عمانى.

وسجل الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 13.44 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

23.04 ريال

$59.84

سعر الذهب عيار 22

21.12 ريال

$54.85

اسعار الذهب عيار 21

20.16 ريال

$52.36

اسعار الذهب عيار 18

17.28 ريال

$44.88

سعر الذهب عيار 14

13.44 ريال

$34.91

سعر الذهب عيار 12

11.52 ريال

$29.92

اسعار أوقية الذهب

716.52 ريال

$1،861

اسعار جنيه الذهب

161.28 ريال

$418.88

اسعار كيلو الذهب

23،039 ريال

$59،839

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

15 يونيو

23.00

20.13

17.25

13.42

11.50

14 يونيو

23.10

20.21

17.32

13.47

11.55

13 يونيو

23.26

20.35

17.45

13.57

11.63

12 يونيو

23.26

20.35

17.45

13.57

11.63

11 يونيو

23.25

20.35

17.44

13.56

11.63

10 يونيو

23.48

20.55

17.61

13.70

11.74

9 يونيو

23.42

20.49

17.56

13.66

11.71

8 يونيو

23.45

20.52

17.59

13.68

11.72

7 يونيو

23.53

20.59

17.65

13.73

11.76

6 يونيو

23.43

20.51

17.58

13.67

11.72

المصرى اليوم

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