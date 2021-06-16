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عودة للانخفاض من جديد .. فى المغرب مستهل تداول الاربعاء 16 يونيو 2021

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عودة للانخفاض من جديد .. سعر الذهب فى المغرب مستهل تداول الاربعاء 16 يونيو 2021 عودة للانخفاض من جديد .. فى المغرب مستهل تداول الاربعاء 16 يونيو 2021

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عاود سعر الذهب في المغرب، الانخفاض والتراجع بمستهل التعاملات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من استمرار الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

527.62 درهم

$59.84

عيار 22

483.65 درهم

$54.85

اسعار الذهب عيار 21

461.68 درهم

$52.36

اسعار الذهب عيار 18

395.72 درهم

$44.88

سعر الذهب عيار 14

307.78 درهم

$34.91

سعر الذهب عيار 12

263.81 درهم

$29.92

اسعار أوقية الذهب

16،409 درهم

$1،861

اسعار جنيه الذهب

3،693 درهم

$418.88

اسعار كيلو الذهب

527،617 درهم

$59،839

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في المغرب بعملة درهم مغربي

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

15 يونيو

527.53

461.60

395.66

307.73

263.77

14 يونيو

530.76

464.43

398.08

309.61

265.38

13 يونيو

534.01

467.27

400.51

311.51

267.00

12 يونيو

534.01

467.27

400.51

311.51

267.00

11 يونيو

533.98

467.24

400.49

311.49

266.99

10 يونيو

538.39

471.11

403.80

314.06

269.20

9 يونيو

535.45

468.53

401.59

312.35

267.72

8 يونيو

537.15

470.02

402.87

313.34

268.58

7 يونيو

538.95

471.60

404.22

314.39

269.48

6 يونيو

537.62

470.43

403.22

313.61

268.81

المصرى اليوم

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