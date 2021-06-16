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انخفاض بعد ارتفاع .. فى الإمارات مستهل تداول الاربعاء 16 يونيو 2021

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انخفاض بعد ارتفاع .. سعر الذهب فى الإمارات مستهل تداول الاربعاء 16 يونيو 2021 انخفاض بعد ارتفاع .. فى الإمارات مستهل تداول الاربعاء 16 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات الاربعاء 16 يونيو 2021، انخفاض طفيف وسجل عيار 24 في الامارات سعر 219.80 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

219.80 درهم

$59.84

سعر الذهب عيار 22

201.48 درهم

$54.85

اسعار الذهب عيار 21

192.33 درهم

$52.36

اسعار الذهب عيار 18

164.85 درهم

$44.88

سعر الذهب عيار 14

128.21 درهم

$34.91

سعر الذهب عيار 12

109.90 درهم

$29.92

اسعار أوقية الذهب

6،836 درهم

$1،861

اسعار جنيه الذهب

1،539 درهم

$418.88

اسعار كيلو الذهب

219،796 درهم

$59،839

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي

اليوم

عيار 24

عيار 22

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

15 يونيو

219.45

201.16

192.02

164.59

128.01

109.72

14 يونيو

220.36

202.00

192.82

165.27

128.54

110.18

13 يونيو

221.90

203.41

194.17

166.43

129.44

110.95

12 يونيو

221.90

203.41

194.17

166.43

129.44

110.95

11 يونيو

221.82

203.34

194.10

166.37

129.40

110.91

10 يونيو

224.05

205.38

196.05

168.04

130.70

112.03

9 يونيو

223.40

204.79

195.48

167.55

130.32

111.70

8 يونيو

223.73

205.09

195.77

167.80

130.51

111.87

7 يونيو

224.48

205.77

196.42

168.36

130.95

112.24

6 يونيو

223.57

204.95

195.63

167.68

130.42

111.79

المصرى اليوم

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