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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات الاربعاء 16 يونيو 2021، انخفاض طفيف وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 219.80 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 219.80 درهم $59.84 سعر الذهب عيار 22 201.48 درهم $54.85 اسعار الذهب عيار 21 192.33 درهم $52.36 اسعار الذهب عيار 18 164.85 درهم $44.88 سعر الذهب عيار 14 128.21 درهم $34.91 سعر الذهب عيار 12 109.90 درهم $29.92 اسعار أوقية الذهب 6،836 درهم $1،861 اسعار جنيه الذهب 1،539 درهم $418.88 اسعار كيلو الذهب 219،796 درهم $59،839