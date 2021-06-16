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كشف غموض مقتل شاب ودفن جثته في قطعة أرض بالعاشر من رمضان

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كشف غموض مقتل شاب ودفن جثته في قطعة أرض بالعاشر من رمضان كشف غموض مقتل شاب ودفن جثته في قطعة أرض بالعاشر من رمضان

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نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب في السابعة عشر من عمره، مدفونا في أرض المزرعة بدائرة العاشر من رمضان، وتبين قيام اثنين من أصدقائه وراء ارتكاب الواقعة لسرقة هاتفه المحمول، وتم تم ضبط الجناة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بالعثور على جثة لشاب يدعى«محمد. ه» 17 عاما مقيم مدينة العاشر من رمضان، مدفونا بمنطقة أرض المزرعة بدائرة قسم أول العاشر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى قيام اثنين من أصدقاء المجنى عليه الأول 21 عاما والثانى 19 عاما بارتكاب الجريمة، وقيامهما باستدراج المجنى عليه بحجة توصيله وفى الطريق قاما بمباغتته والتعدى عليه بضربه بحجر على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ودفنا جثته بأرض المزرعة لإخفاء جريمتهما الشنعاء وأخذ هاتفه المحمول باهظ الثمن، وقاما ببيعه لأحد المواطنين بمركز بلبيس.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وصاحب محل الموبايلات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

المصرى اليوم

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