أخبار عاجلة

بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها -
فصل التيار الكهربائي عن مبردات المياه العشوائية في الزينية شمال الأقصر -
تأجيل محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» إلى 2 أغسطس -
تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي في اتهامهما بـ«تمويل الإرهاب» -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر | «صعيدي» يقيم حفلا بـ «تورتة» بمناسبة طلاقه

Print
بث مباشر | «صعيدي» يقيم حفلا بـ «تورتة» بمناسبة طلاقه بث مباشر | «صعيدي» يقيم حفلا بـ «تورتة» بمناسبة طلاقه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم شاب على إقامة حفل طلاق، وأحضر «تورتة» ومشروبات غازية، قائلا: «طلاق سعيد»، وأوضح محمد العمدة أنه احتفل بطلاقه رسمياً بعد أن أخذ حكم البراءة من أول جلسة التي رفعته ضده زوجته، حيث أحضر «تورتة» داخل مكتب المحامي الذي أوكله المرافعة في القضية وسط أجواء تسودها الفرحة، وبث مباشر على صفحته الشخصية .

وأضاف أن طليقته أخذت كل مستحقاتها المالية، إلا أنه فوجئ بصدور حكم من المحكمة بحبسه لمدة سنة، وقابل ذلك الأمر في دهشة بعدما حصلت على حقوقها، مقدما المستندات الدالة على كلامه وتقديمها للمحكمة التي أقرت ببراءته.

وفي نهاية حفل الطلاق، وجه العمدة نصيحة إلى الشباب قائلا: «محدش يتسرع في الزواج»، وحرص المتواجدون بالحفل على التقاط الصور التذكارية مع التورتة.

وخلال البث المباشر الذي تنقله المصري اليوم يتحدث العمدة عن الكثير من التفاصيل عن الحفل الذي أقامه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)