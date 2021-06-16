«القادم صادم».. أول تعليق من نزار الفارس عقب الحكم النهائي في قضيته مع رانيا يوسف

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علق المذيع نزار الفارس، على قرار المحكمة المصرية بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف، ضده على خلفية الحلقة التي ظهرت بها وأثارت موجة من الانتقادات لها بسبب تصريحاتها.

وقال الفارس، عبر حسابه الخاص على موقع الصور الشهير انستجرام: «الحمدالله تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكراً للقضاء المصري العادل شكراً للإعلام المصري شكراً لكل شخص وقف إلى جانبي شكراً للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيره شكر خاص إلى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم».

كانت أصدرت نيابة النزهة قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية.

وصدر القرار من نيابة النزهة بحفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.

وأقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، أثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وتقدم طارق العوضي، محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.