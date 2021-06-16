أخبار عاجلة

بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها -
فصل التيار الكهربائي عن مبردات المياه العشوائية في الزينية شمال الأقصر -
تأجيل محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» إلى 2 أغسطس -
تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي في اتهامهما بـ«تمويل الإرهاب» -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«القادم صادم».. أول تعليق من نزار الفارس عقب الحكم النهائي في قضيته مع رانيا يوسف

Print
«القادم صادم».. أول تعليق من نزار الفارس عقب الحكم النهائي في قضيته مع رانيا يوسف «القادم صادم».. أول تعليق من نزار الفارس عقب الحكم النهائي في قضيته مع رانيا يوسف

لاقتراحات اماكن الخروج

علق المذيع نزار الفارس، على قرار المحكمة المصرية بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف، ضده على خلفية الحلقة التي ظهرت بها وأثارت موجة من الانتقادات لها بسبب تصريحاتها.

وقال الفارس، عبر حسابه الخاص على موقع الصور الشهير انستجرام: «الحمدالله تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكراً للقضاء المصري العادل شكراً للإعلام المصري شكراً لكل شخص وقف إلى جانبي شكراً للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيره شكر خاص إلى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم».

كانت أصدرت نيابة النزهة قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية.

وصدر القرار من نيابة النزهة بحفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.

وأقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، أثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وتقدم طارق العوضي، محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها