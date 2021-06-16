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تحريز 84 طن ملح داخل مطحنة تعبئة بعد إجراء عمليات تحويلية مغشوشة بالإسكندرية (صور)

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شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية بالإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، بالاشتراك مع حملة الوزارة وإدارة تموين العامرية، حملات على مصانع الملح، أسفرت عن ضبط مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.

وقال «الطيب»، أن الحملات تأتى في اطار تشديد الرقابة على مصانع الملح حفاظا على المواطنين من الغش التجاري، حيث تم ضبط مطحنة ملح بطريق البتروكيماويات يقوم بتعبئة الملح بعد إجرائها عمليات تحويلية عليها وذلك يعتبر غش وتدليس.

وأوضح أن الحملات ضبطت ٣٣٦٠ جوال ملح زنة الجوال ٢٥ كجم باجمالى وزن ٨٤ طن.

وفى سياق متصل، قامت الحملات بضبط مصنع بقرية الكرنك بالنهضة يقوم بطباعة شكاير تعبئة الملح بدون إذن تفويض من الشركات التي تقوم بالطباعة لصالحها وهو ما يعد غش وتدليس، وتم التحفظ على ٣٠٠٠ شيكارة بلاستيك فارغة مدون عليها بيانات لصالح أحد الشركات بدون تفويض من هذه الشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تحريز 84 طن ملح داخل مطحنة تعبئة بعد إجراء عمليات تحويلية مغشوشة بالإسكندرية (صور)
تحريز 84 طن ملح داخل مطحنة تعبئة بعد إجراء عمليات تحويلية مغشوشة بالإسكندرية (صور)
تحريز 84 طن ملح داخل مطحنة تعبئة بعد إجراء عمليات تحويلية مغشوشة بالإسكندرية (صور)
تحريز 84 طن ملح داخل مطحنة تعبئة بعد إجراء عمليات تحويلية مغشوشة بالإسكندرية (صور)
تحريز 84 طن ملح داخل مطحنة تعبئة بعد إجراء عمليات تحويلية مغشوشة بالإسكندرية (صور)
تحريز 84 طن ملح داخل مطحنة تعبئة بعد إجراء عمليات تحويلية مغشوشة بالإسكندرية (صور)
تحريز 84 طن ملح داخل مطحنة تعبئة بعد إجراء عمليات تحويلية مغشوشة بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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