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توريد 22 ألف طن قمح بنسبة 65% من السعة التخزينية لصوامع وشون الأقصر

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توريد 22 ألف طن قمح بنسبة 65% من السعة التخزينية لصوامع وشون الأقصر توريد 22 ألف طن قمح بنسبة 65% من السعة التخزينية لصوامع وشون الأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده حتى يوم 14 يونيو الجاري هو 22 الف طن و382 كيلو و361 جرام، بنسبة 65.8% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة .

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن .

وأضاف صلاح، أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

المصرى اليوم

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