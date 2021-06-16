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بوارح تستمر وسحب قد تكون ممطرة.. المسند: الصيف يدخل بعد 5 أيام

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بوارح تستمر وسحب قد تكون ممطرة.. المسند: الصيف يدخل بعد 5 أيام بوارح تستمر وسحب قد تكون ممطرة.. المسند: الصيف يدخل بعد 5 أيام
قال: اليوم في مكة المكرّمة تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة

بوارح تستمر وسحب قد تكون ممطرة.. المسند: الصيف يدخل بعد 5 أيام

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة "تسميات" الحالة المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر نشاط رياح #البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، قد تثير بعض #الغبار على نواحٍ متفرقة من #الشرقية وأجزاءٍ من شرق منطقة #الرياض.

وقال عبر تويتر: متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #الطائف.. هذا والله أعلم.

وكشف المسند أن اليوم في #مكة المكرّمة تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة، كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالاً 296 درجة، وسيستمر حتى 27 يونيو.

وتابع: نحن في الأيام الأخيرة من فصل #الربيع، وبقي على #الصيف 5 أيام (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان)، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد #الشمس على مدار #السرطان في 21 #يونيو، ووفقاً لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو، ووفقاً لمعيار الأنواء 7 يونيو، ووفقاً لمعياري الأول من مايو.

وقال المسند: الناس تتطلع لنزول بواكير التمر بالأسواق، وبداية جني التمر المبكر، وخاصة في منطقة #المدينة وتمتد عملية الجني والخراف حتى منتصف نوفمبر للمناطق المتأخرة.

وتابع: تمر #القصيم المبكر يُعرض في الأسواق ـ عادة ـ في الأسبوع الأول من يوليو، مع هامش خطأ يصل إلى ±أسبوع، وفقاً للتغيّرات الحرارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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