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"الدفاع" تعلن عن وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة

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"الدفاع" تعلن عن وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة "الدفاع" تعلن عن وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة
فنية وحِرَفية وعمالية عن طريق المسابقة الوظيفية.. إرسال المطلوب إلكترونيًّا خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الدفاع -ممثلة في القوات البرية الملكية - عن طرح عدد (١٧) وظيفة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة ‫المدينة المنورة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: تعلن إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة، عن طرح عدد (١٧) وظيفة فنية وحرفية وعمالية؛ وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتابعت: في حال توفر الشروط؛ يتم إرسال (السيرة الذاتية/ صورة الهوية الوطنية/ نسخة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية/ برنت التأمينات الاجتماعية) على البريد الإلكتروني: (alkhalawi@rslf.gov.sa) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

تفاصيل الوظائف والشروط هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/156.aspx

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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