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غداً.. 3 رواد صينيين يعودون إلى الفضاء لأول مرة منذ 5 أعوام

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غداً.. 3 رواد صينيين يعودون إلى الفضاء لأول مرة منذ 5 أعوام غداً.. 3 رواد صينيين يعودون إلى الفضاء لأول مرة منذ 5 أعوام
ثالث بعثة ضمن 11 لازمة لإكمال المحطة الفضائية في 2022

غداً.. 3 رواد صينيين يعودون إلى الفضاء لأول مرة منذ 5 أعوام

في إطار خطةٍ طموح لإكمال محطة الفضاء الصينية بنهاية العام المقبل، من المقرر أن ترسل الصين، غداً الخميس، 3 رواد إلى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها منذ نحو 5 سنوات.

وأعلن مسؤول بوكالة الفضاء المأهول الصينية، الأربعاء، أنه من المتوقع أن تُطلق الصين مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-12" في الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، يوم الخميس في جيوتشيوان بإقليم قانسو.

وتمثل المركبة "شنتشو-12"، التي تعني "السفينة الإلهية"، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت الصين قد بدأت هذا العام بإنشاء محطة الفضاء الخاصة بها بإطلاق "تيانخه"، وهي أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، في أواخر أبريل الماضي.

ومن المنتظر أن يقيم طاقم شنتشو لثلاثة أشهر في وحدة تيانخه، التي تعني "وئام السماوات"، وهي وحدة أسطوانية الشكل، طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر.

وكانت آخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة شنتشو-11 حاملة رائدَي فضاء إلى تيانقونغ-2، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلا هناك لنحو شهر.

وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسة في الفضاء بحلول 2030. وأصبحت في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

يُشار إلى أن الصين تخطط أيضاً لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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