افتتاح مسجد «المجمع الإسلامى الخيري» في نجع الشيخ فضيل بإسنا جنوب الأقصر

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر بأن مديرية الأوقاف، ستقوم يوم الجمعه المقبل الموافق 2021/6/18 بافتتاح مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها عن طريق الجهود الذاتية، موضحا أن المسجد المقرر افتتاحه هو مسجد المجمع الاسلامى الخيرى بنجع الشيخ فضيل بمركز ومدينة إسنا.
بحضور كلا من قيادات الدعوة بالمديرية وعلى رأسهم فضيله الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية وإدارة أوقاف إسنا، الشيخ حسن الأمير أحمد مدير إدارة إسنا.
وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالتوسع في إقامة المساجد بكافة القرى والنجوع لأداء دورها الدينى والمجتمعي.