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افتتاح مسجد «المجمع الإسلامى الخيري» في نجع الشيخ فضيل بإسنا جنوب الأقصر

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افتتاح مسجد «المجمع الإسلامى الخيري» في نجع الشيخ فضيل بإسنا جنوب الأقصر افتتاح مسجد «المجمع الإسلامى الخيري» في نجع الشيخ فضيل بإسنا جنوب الأقصر

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر بأن مديرية الأوقاف، ستقوم يوم الجمعه المقبل الموافق 2021/6/18 بافتتاح مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها عن طريق الجهود الذاتية، موضحا أن المسجد المقرر افتتاحه هو مسجد المجمع الاسلامى الخيرى بنجع الشيخ فضيل بمركز ومدينة إسنا.

بحضور كلا من قيادات الدعوة بالمديرية وعلى رأسهم فضيله الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية وإدارة أوقاف إسنا، الشيخ حسن الأمير أحمد مدير إدارة إسنا.

وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالتوسع في إقامة المساجد بكافة القرى والنجوع لأداء دورها الدينى والمجتمعي.

المصرى اليوم

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