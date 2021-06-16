أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة -
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً -
«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو) -
تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما في اتهامها بـ«تمويل الإرهاب» -
تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يوما في «خلية الأمل» -
حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي -
إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة -
إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4 -
«هيئة الدواء» تعقد الاجتماع الرابع لإعداد دستور الأدوية الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعافي وخروج 86 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية

Print
تعافي وخروج 86 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية تعافي وخروج 86 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تعافي وخروج 86 حالة من مصابي المستجد من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد حميدة بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)