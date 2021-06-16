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وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:51 مساءً
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:51 مساءً
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:51 مساءً
«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:45 مساءً
تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما في اتهامها بـ«تمويل الإرهاب»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:45 مساءً
تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يوما في «خلية الأمل»
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:45 مساءً
حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:45 مساءً
إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:44 مساءً
إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:44 مساءً
«هيئة الدواء» تعقد الاجتماع الرابع لإعداد دستور الأدوية الرقمي
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
لقاء خاص مع وزير الاستثمار السوداني وحديث حول المشروعات المشتركة بين البلدين
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 16 يونيو 2021 09:09 صباحاً
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