أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة -
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً -
«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو) -
تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما في اتهامها بـ«تمويل الإرهاب» -
تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يوما في «خلية الأمل» -
حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي -
إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة -
إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4 -
«هيئة الدواء» تعقد الاجتماع الرابع لإعداد دستور الأدوية الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

جمال الغندور ملف التأمين الصحى على اللاعبين في يد اتحاد كرة القدم

Print
مواضيع متعلقة
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف

فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف

اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء

اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء

حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه

حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه

هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب

هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب