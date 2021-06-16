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وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:51 مساءً
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:51 مساءً
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:51 مساءً
«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:45 مساءً
تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما في اتهامها بـ«تمويل الإرهاب»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:45 مساءً
تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يوما في «خلية الأمل»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:45 مساءً
حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:45 مساءً
إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:44 مساءً
إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:44 مساءً
«هيئة الدواء» تعقد الاجتماع الرابع لإعداد دستور الأدوية الرقمي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
قناة RT في قصر "لا غرانج" ساعات قبل انطلاق القمة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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