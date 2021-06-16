بفيديو كليب عن ذوي الهمم وفيلم عن «البهاق».. تخرج دفعة إعلام «العربية المفتوحة»

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شهدت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة للعام الثاني على التوالي فعاليات مناقشة مشاريع التخرج لقسم الإذاعة والتليفزيون. وتشكلت لجنة المناقشة من نخبة متميزة من الفنانين والمبدعين، مثل المنتج والكاتب السينمائي هشام سليمان، المخرج الفنان عمرو عابدين رئيس قناة النيل الدراما، بالإضافة إلى نجم الكوميديا الفنان علاء مرسي.

وقدم الطلاب ستة مشاريع متنوعة من حيث الشكل والمضمون، بدايةً من فيديو كليب «فيّا ميزة» الذي احتوى على رسالة مفادها أن العجز لا يُمكن أن يُعيق ذوي الاحتياجات الخاصة عن تحقيق أحلامهم ومواجهة التحديات التي يُمكن أن يتعرضوا لها في حياتهم، وإلا ما صار اسمهم أصحاب الهمم، وأصحاب القدرات الخاصة كما أشار المنتج والكاتب هشام سليمان آثناء تعقيبه على الفيديو كليب.

وقدم الطلاب أيضًا فيلمًا كارتونيًا (أنيميشين) عن مرض البهاق تحت مسمى «نقطة بيضاء»، مستوحيًا من قصة حقيقية لإحدى النماذج المشهورة لفتاة كافحت المرض واستطاعت مواجهته والتكيف معه حتى تغلبت عليه، إلا أن الطلاب أحبوا أن يضيفوا حبكة درامية من وحي خيالهم على الأحداث الحقيقية لبطلة القصة وهي الحبكة التي حازت على احترام لجنة المناقشة، وتمثلت في استمرار بطلة القصة في مكافحة المرض، وذلك حتى يُعطي الكارتون طابعًا تراجيديًا على أحداثه.

ومن بين الرسائل التوعوية التي حرص الطلاب على تنفيذها في مشاريعهم أيضا، التوعية بفيروس كورونا، وذلك في إطار كوميدي متمثًلا في شكل برنامج «الكاميرا الخفية» والذي حمل عنوان «هيستيريا»، فيما سلط فيلم «تاء مكسورة» الضوء على القهر الذي تتعرض له الأنثى بسبب التحرش، وقد حاز الفيلم على تقدير وإعجاب لجنة التحكيم، حتى أن المخرج عمرو عابدين أشار إلى رغبته في عرض الفيلم على شاشة قناة النيل للدراما.

كما تناول فيلم «180 درجة» قضية لا تزال تشغل الرأي العام، وهي قضية التنمر، ولكن الفيلم ركز على التنمر ضد فئة كبار السن بالتحديد، وأنه لا يمكن أن نستثني تلك الفئة العمرية من الاهتمام الذي تستحقه وحقها في الحماية ضد التنمر في ظل تعاقب الأجيال الجديدة على تلك الشريحة المجتمعية، بل وغرس قيمة احترام الكبير.كما تضمنت مشاريع التخرج عرض الفيلم الروائي القصير «الملاك الحارس»، والذي تدور أحداثه حول قيمة الوفاء والإخلاص من خلال فتاة لم تتوان عن مساندة شقيقتها التي أُصيبت بالعمى جراء ورم في العين.

وعقب عرض المشاريع أعرب الفنان علاء مرسي عن إعجابه الشديد بالإنتاج الفني المتميز لطلاب كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، وقال إن مصر ستظل تُنجب فنانين مبدعين قادرين على تنفيذ أعمال فنية وإعلامية تنال على إعجاب الجمهور العربي كله حيث كانت وستظل مصر رائدة الإنتاج الفني والإعلامي في الوطن العربي.

أشرف على مشاريع التخرج كلً من الدكتور شريف الدالي والدكتور ماجد جاهين بقسم الإذاعة والتليفزيون، تحت رعاية الدكتور عبدالحي عبيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور نرمين خضر عميد كلية الإعلام.