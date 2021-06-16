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أكد ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أن إدارته كانت تعلم بقرار رحيل فرجاني ساسي منذ أشهر.

وقال ابراهيم في تصريحات تليفزيونية، إن ما قاله عمرو الدردير بمعرفتنا بموقف فرجاني ساسي منذ أشهر أمر صحيح، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات للتفاوض مع ساسي من شهر ديسمبر الماضي، والأرقام إلى قالوها كانت كبيرة جدًا، ومع ذلك كنا بنحاول ندبر الأموال المطلوبة».

وأضاف «رفضنا الإعلان عن هذا الأمر وموقف فرجاني ساسي نقول علشان نحافظ على استقرار الفرقة في ماتشات أفريقيا والدوري، بس كان واضح أن في ترتيبات من وكيل أعمال ساسي».

وعن توضيح ساسي المنتظر بشأن موقفه، قال ابراهيم عبدالله «سنرد على ساسي لو قال حاجة غير الحقائق إلى حصلت».

وأختتم «مازلنا نحترم فرجاني ومن حقه يدور على مستقبله المالي، ومن حق وكيله السعي لوجود أكبر عرض للاعب».