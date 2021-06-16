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فرج عامر: لاعب صغير في سموحة بحجم رمضان صبحي في المباراة الأخيرة

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فرج عامر: لاعب صغير في سموحة بحجم رمضان صبحي في المباراة الأخيرة فرج عامر: لاعب صغير في سموحة بحجم رمضان صبحي في المباراة الأخيرة

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أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن إدارة النادي لن تصرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق السكندري بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف.
وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد «لا توجد مكافات استثنائية للاعبيين، هناك لائحة سيتم تطبيقها، اللاعبين أدوا ما عليهم في المباراة».
وتابع «أنا بحب رمضان صبحي من أول ما طلع في برنامج تلفزيوني مع كابتن محمود الخطيب، هو كان عصبي جدًا في المباراة وكان مضغوط قوي».
وأضاف «رمضان قعد يتنرفز ويتكلم مع الحكم كتير، وهو لاعب موهوب، لكن لاعب ناشيء في الفريق النهاردة بحجم رمضان صبحي».

المصرى اليوم

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