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الخارجية الأمريكية: اتفاق الرياض ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار باليمن

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الخارجية الأمريكية: اتفاق الرياض ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار باليمن الخارجية الأمريكية: اتفاق الرياض ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار باليمن
"ليندركينغ" يبدأ زيارة رسمية للمملكة لمناقشة وقف النار

الخارجية الأمريكية: اتفاق الرياض ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار باليمن

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على أن تنفيذ اتفاق الرياض ضروري للأمن والاستقرار والازدهار في اليمن وفقًا للعربية نت .

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، سيلتقي مسؤولين كبارًا في الحكومتين واليمنية ومعهم المبعوث الأممي مارتن غريفثس لمناقشة جهود تحقيق وقف شامل للنار في البلاد، وذلك في زيارة رسمية إلى المملكة يبدأ بها الأربعاء.

وكانت الأمم المتحدة قد شددت على ضرورة إنهاء النزاع في اليمن، مشددة على أن الحوار معقد إلا أنه الحل الوحيد.

وقال المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية المفتوحة حول اليمن، الثلاثاء، إن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

أضاف "أن السعودية تبذل جهودًا استثنائية لوقف الحرب هناك، موضحًا أن وقف النار في اليمن سيكون له تأثير إيجابي كبير على الجانب الإنساني".

وتحدث عن شروط الحوثي، وقال إنهم يشترطون اتفاقًا حول موانئ الحديدة والمطار لوقف إطلاق النار.

وطالب غريفثس، جميع الأطراف في البلاد بتقديم تنازلات واستغلال الفرص لحل النزاع، مضيفًا "أكثر ما يقلقني هو غياب محادثات سلام يمنية شاملة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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