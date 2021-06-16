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وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى ثلاثي حراس مرمى الفريق محمد عواد، ومحمد أبوجبل، ومحمود جنش.

وقال كارتيرون في رسالة لثلاثي حراسة العرين الأبيض، خلال تصريحات متلفزة: «عليكم تقبل المنافسة ووجود حارس واحد فقط منهم يكون في مستوى أفضل لدخول التشكيلة الأساسية».

وأوضح:«أنام وأنا مطمئن كمدير فني للزمالك يمتلك 3 حراس مميزين، ولكن الأهم من ذلك أن يتقبل كل منهم أن حارس واحد فقط، هو من سيكون في التشكيل، هذه هي طبيعة اللعبة».