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كارتيرون يوجه رسالة لثلاثي حراس

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كارتيرون يوجه رسالة لثلاثي حراس الزمالك كارتيرون يوجه رسالة لثلاثي حراس

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وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، رسالة إلى ثلاثي حراس مرمى الفريق محمد عواد، ومحمد أبوجبل، ومحمود جنش.

وقال كارتيرون في رسالة لثلاثي حراسة العرين الأبيض، خلال تصريحات متلفزة: «عليكم تقبل المنافسة ووجود حارس واحد فقط منهم يكون في مستوى أفضل لدخول التشكيلة الأساسية».

وأوضح:«أنام وأنا مطمئن كمدير فني للزمالك يمتلك 3 حراس مميزين، ولكن الأهم من ذلك أن يتقبل كل منهم أن حارس واحد فقط، هو من سيكون في التشكيل، هذه هي طبيعة اللعبة».

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