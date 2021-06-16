رئيس الهيئة الإنجيلية: مساهمة المجتمع المدني في تشجيع المؤسسات الدينية أمر ضروري

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قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الهيئة تشارك في كل المبادرات الرئاسية التي يعتبرها هامة وفعالة، مشيرا إلى أن الهيئة متواجدة في جميع ربوع مصر.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية تلعب دورا هاما في تغيير واقع بعض الفئات التي عانت كثيرا سواء من العشوائيات أو غيرها، وتتشرف الهيئة القبطية الإنجيلية إنها متواجدة بفاعلية في تلك المبادرات.

وأوضح رئيس الإنجيلية في افتتاح مؤتمر المجتمع المدني وبناء الوعي: تحديات اللحظة الراهنة، الذي افتتح مساء الثلاثاء منذ قليل، أن المجتمع المدني يلعب دورا قويا بالمجتمع، ويستمد قوته من قوة الدولة، مشيرا إلى اننا بحاجه لمجتمع مدني فاعل، يؤمن بقضية التفويض، وحرية التعبير، والديمقراطية، ليخلق جيل قادر على القيادة والتغيير.

وأكد «زكي» أن المجتمع المدني القوى هو الذي يؤمن بالعمل الجماعي، ويدرك قيمة الوقت، بجانب إيمانه بالوسطية والاعتدال.

وأشار زكي إلى أن المجتمع المدني من الضروري أن يساهم كأحد القوى الفاعلة في بناء الوعي بالمجتمع المصري، بناء فكرة التعددية القائمة على قبول الاختلاف، مع تشجيع المؤسسات الدينية بالتفسير المعتدل للنصوص.

وناشد زكي، المجتمع المدني أن يقوم بدورا جديدا في بناء الوعي، وتبني قضايا جديدة تسهم في بناء المجتمع.

وينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة».

كانت بدأت فعاليات المؤتمر مساء الثلاثاء، وتستمر حتى ظهر الخميس، بحضور نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والسادة قيادات الإعلام المصري، والسادة ممثلي المجتمع المدني.

وتأتي فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان «المجتمع المدني وبناء الوعي»، والجلسة الثانية تحت عنوان «المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا»، وفي الجلسة الثالثة بعنوان «الفن ودوره في بناء الوعي»، كما تأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان «الإعلام وصناعة الوعي»، ومن المقرر في نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.

ويشارك بالحديث كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية.