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عسير : ضبط وافدين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين مخدر

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50% زيادة تكلفة السياحة الداخلية عن الخارجية

شهدت رحلات السياحة الداخلية والخارجية تفاوتا في الأسعار، حيث سجلت عروض الرحلات الداخلية في المملكة أسعارا مرتفعة بنسب تصل...

df9b466079.jpgالدمام : زينة علي والباحة: مشعل الغامدي والأحساء: عدنان الغزال
1cef0ff32c.jpg06 ذو القعدة 1442 هـ
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%70 زيادة الإقبال على مالديف جدة

يتجه سكان وزوار جدة لقضاء أوقات صيفية على شواطئ البحر الأحمر انطلاقا من حي أبحر إلى شبه جزيرة بياضة التي تسمى بمالديف جدة والمعروفة...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

التأمينات والتقاعد: لا تأثير للدمج على آلية ومواعيد صرف المستحقات والمعاشات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد أن قرار الدمج الذي وافق عليه مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

1400 مزرعة جديدة للزكاة

أكد مدير فرع وزارة المالية في الأحساء، المشرف العام على أعمال لجان خرص الحبوب والثمار أحمد عبدالعزيز الجغيمان لـ«الوطن»، زيادة...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

مدرسة القيادة بعد الانتظار الطويل: شاكرين تعاونكم

بعد أكثر من 3 أشهر من تدشين مدرسة تعليم القيادة للنساء في مدينة أبها، تلقت «الوطن» عددا من الشكاوى من قِبل السيدات، حول تأخر مواعيد...

icon-byline.pngأبها: جوهرة الشهراني
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

الأربعاء الأطول نهارا والأقصر ليلا

كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم «الأربعاء» أطول نهار وأقصر ليالي السنة، فهو أول التويبع، ثاني نجوم مربعانية القيظ،...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

تحسين الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة، ضمن خطة تأهيل...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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