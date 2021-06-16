عسير : ضبط وافدين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين مخدر
شهدت أسعار رحلات السياحة الداخلية والخارجية تفاوتا في الأسعار، حيث سجلت عروض الرحلات الداخلية في المملكة أسعارا مرتفعة بنسب تصل...
يتجه سكان وزوار جدة لقضاء أوقات صيفية على شواطئ البحر الأحمر انطلاقا من حي أبحر إلى شبه جزيرة بياضة التي تسمى بمالديف جدة والمعروفة...
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد أن قرار الدمج الذي وافق عليه مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص...
أكد مدير فرع وزارة المالية في الأحساء، المشرف العام على أعمال لجان خرص الحبوب والثمار أحمد عبدالعزيز الجغيمان لـ«الوطن»، زيادة...
بعد أكثر من 3 أشهر من تدشين مدرسة تعليم القيادة للنساء في مدينة أبها، تلقت «الوطن» عددا من الشكاوى من قِبل السيدات، حول تأخر مواعيد...
كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم «الأربعاء» أطول نهار وأقصر ليالي السنة، فهو أول التويبع، ثاني نجوم مربعانية القيظ،...
واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة، ضمن خطة تأهيل...