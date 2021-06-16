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مصطفى الفقي: العرب لن يتركوا والسودان في مواجهة التعنت الإثيوبي ()

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مصطفى الفقي: العرب لن يتركوا مصر والسودان في مواجهة التعنت الإثيوبي (فيديو) مصطفى الفقي: العرب لن يتركوا والسودان في مواجهة التعنت الإثيوبي ()

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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن أزمة سد النهضة الإثيوبية ليست مواجهة عربية أفريقية كما تحاول إثيوبيا تروج في بيانها الأخيرة، وذلك لأن نحو ثلثي الدول العربية في أفريقيا.

وأضاف «الفقي» خلال لقاءه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أن صبر مصر الكبير ونفسها الطويل في التفاوض حول أزمة السد ساعد كثيرًا في تحسين صورتها وتأكيد رغبتها في الحل، موضحًا أنه لا يمكن أبدًا أن تتمكن إثيوبيا من الاستحواذ على المياه، حيث أن المياه هي منحة إلهية للبشر.

وأكد المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية أن الحرب ليست (مدافع ودبابات) فقط، ولكن يمكن أن تكون حصارًا اقتصاديًا أو بحريًا، مُشيرًا إلى أنه من حق مصر استخدام قناة السويس كوسيلة ضغط على إثيوبيا، نظرًا لأن منع المياه عن مصر بمثابة الحرب عليها.

ولفت «الفقي» إلى أن ضغط مصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي ليس بقوة ضغط دول الخليج، حيث أن دول الخليج لديها استثمارات كبيرة، وهنا لغة المصالح هي التي تتحدث، قائلًا: «لو قدرنا كعرب نعمل جديدة للعلاقات هو ده الضمان الوحيد لإيجاد الحل»، لافتًا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى الاستحواذ قائلًا: «عايزة تستحوذ على المياه وتقولنا عايزين مياه ادفعوا».

وشدد «الفقي» على أن العرب لن يتركوا مصر والسودان وحدهما في مواجهة هذا التعنت الإثيوبية، وأنه لابد وأن يشعر الإثيوبيون ومن يقفون ورائهم أن هناك غياب للعدالة، وأن هناك عناصر ضغط سياسيًا واقتصاديًا عليهم، قائلًا: «يمكن الاستعانة بوسطاء جدد في مفاوضات سد النهضة مثل والإمارات والجزائر وقطر».

المصرى اليوم

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