إثيوبيا تعلن بناء سد جديد بتكلفة ضخمة

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أعلنت إثيوبيا إطلاق مشروع بناء سد جديد، بهدف تطوير مجال الري في مدينة جيدا أيانا بمنطقة شرق ويليجا بولاية أوروميا، بتكلفة 10 مليارات بر.

وأطلق البناء رسميا، يوم الأحد، من قبل رئيس ولاية أوروميا الإقليمية، شيملس عبديسا، ووزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» الإثنين.

وقال سيليشي إن 50% من الأراضي الصالحة للزراعة في إثيوبيا مواتية للأنشطة الزراعية باستخدام منظومة الري، ومع ذلك، فمن أصل 7.5 مليون هكتار من الأراضي المتاحة، تم تطوير 20% فقط منها باستخدام الري.

ومن المتوقع أن يطور سد ري «نهر أنجر»، عند اكتماله بعد 3 سنوات، أكثر من 14500 هكتار من الأراضي ويستفيد منه نحو 58 ألف أسرة من المزارعين، حسبما ذكر الوزير الإثيوبي.

من جهته، قال رئيس ولاية أوروميا الإقليمية، إن الولايات الإقليمية تبذل أقصى جهودها لتوسيع سدود الري بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية.

ومن المقرر تنفيذ بناء سد الري من قبل مؤسسة أوروميا لأعمال المياه مع تخصيص ميزانية قدرها 10 مليارات بر (230 مليون دولار تقريبا) من قبل الحكومة الفيدرالية.

ويبلغ ارتفاع السد 80 مترا وطوله 1.3 كم وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.3 مليار متر مكعب من المياه، حسبما ذكرت الوكالة الإثيوبية.