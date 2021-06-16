عبدالمنعم سعيد: «الاختيار2» أظهر التضحيات وعرض استخدام العلم في التعامل مع الإرهاب

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خلال أولى جلسات مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة-» الذي تقيمه الهيئة الإنجيلية بالتعاون مع منتدي حوار الثقافات، قال الكاتب الصحفي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، إن القضية الأساسية في بناء الوعي هي أننا نحتاج إلى تجديد الفكر المدني، ونبدأ بالعلم.

واستشهد «سعيد» ببعض المسلسلات الدرامية، موضحًا أن الجمهور اهتم بمسلسل «الاختيار2» لأنه أظهر التضحيات وعرض استخدام العلم في التعامل مع الإرهاب، مشيرا إلى مسلسل «هجمة مرتدة» قائلا: «أول مرة- حسب علمي- نرى من خلال الدراما كيف تجند المخابرات المصرية عنصرا وعملية تعليمه وتدريبه، وكيف نخلص شخص معين من تبعات العاطفة، وتصير مهمته أن يتعامل لمصلحة الدولة».

وأضاف: «مسلسل آخر هو (كوفيد 25) أوضح أن العدوى ليس معناها لعنة بسبب ارتكاب ذنوب، وإنما هي ظاهرة طبيعية، يمكن تتبعها من البداية للنهاية، وأنها عملية علمية أولا وآخرا».

وشدد على أن المطلوب دخول العلم في كل شئ وفي المنطق لدينا، لأن كثيرين ممن لديهم مشكلة بالوعي تكون مشكلتهم في التفكير المنطقي.

وأشار إلى أن القضية الحقيقية تكمن في وعي الناس بأن العلم ينمو دقيقة بدقيقة وخطوة فوق خطوة والتراكم الرأسمالي قرش فوق قرش، والدولة حاليا تأخذ بالأسباب.