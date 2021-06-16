«طلبت تأجل التصوير..ودخلت نوبة عياط ومعرفتش أوقف».. دياب يكشف أصعب مشاهده بـ «نسل الأغراب»

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كشف الفنان دياب، عن اسهل المشاهد التي قدمها خلال تجسيده لشخصية على الغريب بمسلسل «نسل الاغراب» إخراج محمد سامي، مشيرا إلى أن مشهد البدايه وهو يشرح تاريخ عائلة الأغراب من أبسط المشاهد بالعمل، حيث كان المشهد مكون من 8 صفحات، موضحا أن المخرج محمد سامي حكي له قبل بداية التصوير القصة بشكل سهل.

وأضاف دياب، خلال مشاركته بغرفة نقاشية على «clubhouse» في نادي «اخترنا لك» أدارتها الكاتبة إيمان سراج وشارك فيها الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن والناقد عبدالله غلوش والصحفي الكبير محمد فتحي، قائلا:«من أسهل مشاهدي في مسلسل “نسل الأغراب”، مشهد البداية وأنا أشرح تاريخ عائلة الأغراب رغم أنه كان حوالي 8 صفحات لكن المخرج محمد سامي حكى لي تاريخ العائلة قبل قراءة المشهد فحفظته من قبلها، أما أصعب مشهد فكان مشهد موتي لأنه أول مشهد صورته بالمسلسل».

وأكد «دياب» أن أصعب المشاهد التي قدمها خلال المسلسل قائلا:«مشهد موت حبيبة على، كان من أصعب مشاهدي لأن بعده كان هيجيلي جلطة لأني فضلت أصور أكتر من 14 ساعة وطلبت نأجل تصويره لكن أستاذ محمد سامي موافقش، فلما دخلت أصور جالي نوبة عياط ومعرفتش أوقف عياط وضربات قلبي زادت وضغطي كان عالي جدا»

يذكر أن آخر أعمال الفنان دياب مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش وريم سامي وهدير عبدالناصر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.