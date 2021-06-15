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رئيس المجلس الأوروبي: أي تصعيد بالملف الإيراني سيكون خطيراً على أمن المنطقة والعالم

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رئيس المجلس الأوروبي: أي تصعيد بالملف الإيراني سيكون خطيراً على أمن المنطقة والعالم رئيس المجلس الأوروبي: أي تصعيد بالملف الإيراني سيكون خطيراً على أمن المنطقة والعالم
أكد على ضرورة المضي قدماً في مباحثات النووي التي عقدت في فيينا

رئيس المجلس الأوروبي: أي تصعيد بالملف الإيراني سيكون خطيراً على أمن المنطقة والعالم

قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، يوم الثلاثاء، إن أي تصعيد في الملف الإيراني سيكون خطيراً على أمن المنطقة والعالم، في إشارة إلى ضرورة المضي قدماً في مباحثات النووي التي عقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أدلى ميشيل بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأميركية الأوروبية التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وبحثت عدداً من القضايا العالمية، وعلى رأسها التعاون الاقتصاد والأمن والتصدي لوباء كورونا.

وأوضح ميشيل أن القمة التي جرت مع الولايات المتحدة بحثت قضايا متعلقة بالأمن الدولي، مثل الاتفاق النووي مع إيران الذي جرى إبرامه في يوليو 2015 ثم انسحبت منه واشنطن في مايو 2018.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى التباحث مع واشنطن بشأن سبل تعزيز التعاون، فضلاً عن تعزيز القيم الديمقراطية.

وشملت المباحثات تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط آمال بأن تزداد العلاقات قوة مع الإدارة الأميركية الجديدة التي تولي عناية أكبر للحلفاء في أوروبا، بينما كان الرئيس السابق، دونالد ، يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة، بينما كان يميل نحو الحمائية.

ومن جهتها، حثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأوبئة.

وأضافت المسؤولة الأوروبية "تعلمنا من الماضي، وخسرنا وقتاً طويلاً في بداية وباء كورونا، ولا يمكن لهذا أن يحدث مرة أخرى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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