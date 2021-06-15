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مدحت العدل: أقوى رئيس للزمالك.. وسيكتسح الانتخابات المقبلة

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مدحت العدل: مرتضى منصور أقوى رئيس للزمالك.. وسيكتسح الانتخابات المقبلة مدحت العدل: أقوى رئيس للزمالك.. وسيكتسح الانتخابات المقبلة

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أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أنه لا يجب سماع حجم الغرامات على نادي لصالح الدولة، مؤكدًا أن معظم هذه الأرقام غير صحيح، وأن الأهلي هو الآخر مديون للدولة، كما هو مصير باقي الأندية في وليس الزمالك فقط.

وقال مدحت العدل خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن لديه معلومات بخصوص مشاركة المستشار في انتخابات الزمالك المقبلة، مشددًا على أنه لو شارك سيكتسح كل المشاركين، منوهًا بأنه من الممكن ينزل في مجلس إدارة مرتضى منصور، لكنه لن يخوض الانتخابات أمام مرتضى منصور.

وأوضح أن مرتضى منصور أقوى رئيس نادي للزمالك ومن رؤساء الأندية التاريخيين في الدوري المصري، مشددًا على أنه يجب معاملة الزمالك معاملة النادي الأهلي، متابعًا: «شركة وي بترعى الأهلي ويجب أن ترعى الزمالك أيضا وتقدم الدعم للزمالك.. الزمالك هيأخد الكأس ولم محصلش لغبطة في الدوري هياخد الدوري».

المصرى اليوم

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