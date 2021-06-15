كارتيرون يعلق على فوز فرنسا على ألمانيا في اليورو

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علق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على فوز منتخب بلاده الفرنسي على حساب نظيره الألماني في منافسات كأس أمم أوروبا 2020.

وقال كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية: «فوز هام ومميز للمنتخب الفرنسي على حساب نظيره الألماني اليوم».

وأكمل: «منتخب فرنسا محظوظ بوجود ثنائي مميز مثل مبابي وكريم بنزيما وأتوقع أن نذهب بعيداً في هذه النسخة من اليورو».

والمنتخب الفرنسي قد انتصر على نظيره الألماني بهدف نظيف بلقاء الجولة الأولى من عمر السادسة لمنافسات يورو 2020.