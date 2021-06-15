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الخطيب يشكر السفير المصري في تونس

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الخطيب يشكر السفير المصري في تونس الخطيب يشكر السفير المصري في تونس

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وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس، الشكر إلى السفير إيهاب فهمي سفير في تونس، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد الكابتن الخطيب بالجهود الكبيرة التي قام بها طاقم السفارة لإنهاء إجراءات الدخول، وتأكيد السفير إيهاب فهمي استعداد السفارة لتوفير كل احتياجات البعثة.

وأثنى رئيس النادي على الدور الكبير لطاقم السفارة المصرية، واهتمامها بفريق الأهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر لها السادسة مساء السبت القادم على ملعب حمادي العقربي برادس.

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى مطار قرطاج بتونس، بعد رحلة طيران استغرقت ٣ ساعات ونصف الساعة.

المصرى اليوم

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