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محافظ سوهاج: 605 مليون جنيه لمشروع شبكات البنية التحتية للمنطقة الصناعية بجرجا

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محافظ سوهاج: 605 مليون جنيه لمشروع شبكات البنية التحتية للمنطقة الصناعية بجرجا محافظ سوهاج: 605 مليون جنيه لمشروع شبكات البنية التحتية للمنطقة الصناعية بجرجا

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قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه يجرى الآن تنفيذ مشروع «أعمال شبكات البنية التحتية» بالمنطقة الصناعية في غرب مركز جرجا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد قدره 605 مليون جنيه .

جاء ذلك اليوم خلال ترأس المحافظ اجتماعا بموقع عمل الشركة المنفذة للمشروع، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس اسحق بهجت مدير المنطقة الصناعية، ومسئولي الشركة المنفذة، وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على نسب تنفيذ المشروع.

وأوضح المحافظ، أنه تم خلال الإجتماع استعراض ما تم إنجازه من أعمال حتى الآن بمشروعات توصيل «شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات»، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا على ضرورة العمل والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وأهمية الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز بشكل دوري.

وتفقد محافظ سوهاج، موقع إنشاء «البيارة» الخاصة بمشروع الصرف الصحي بالمنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال موزعات الكهرباء، لافتا إلى أن مشروع أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا يهدف إلى تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، والكهرباء، والإتصالات لكل من المنطقة الصناعية القائمة ومنطقة التوسعات الشمالية، إلى جانب تنفيذ أعمال اعتيادية تشمل «محطة رفع، ومحطة تنقية، ومأخذ، وخط طرد، وغرف موزعات كهرباء، وآبار ارتوازية»، على أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال 30 شهرا منذ بداية العمل .

المصرى اليوم

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