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شيخ الأزهر يعلق على قرار بشأن تنظيم الحج هذا العام

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شيخ الأزهر يعلق على قرار السعودية بشأن تنظيم الحج هذا العام شيخ الأزهر يعلق على قرار بشأن تنظيم الحج هذا العام

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علق شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على قرار المملكة العربية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

واعتبر شيخ الأزهر،ة عبر الصفحة الرسمية للأزهر على «فيسبوك»، أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار تداعيات جائحة المستجد «كوفيد 19» وتحولاتها المزعجة، وهو قرار صائب وحكيم يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة.

وأكد تقدير الأزهر الشريف لحرص المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء مقاصد الشريعة الإسلامية، التي من أهمها «حفظ النفس» في ظل تداعيات الوباء، مقدرًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي الشقيق على جهودهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على سلامتهم، داعيا الله تعالى أن يوفق قادة بلادنا العربية الإسلامية إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يجنب عالمنا والإنسانية كل مكروه وسوء.

وكانت السعودية أعلنت، أمس السبت، حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء «كوفيد-19».

المصرى اليوم

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