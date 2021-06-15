بتكلفة 858.3 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة غرب جرجا

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أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جولة ميدانية الثلاثاء، تفقد خلالها منشآت مجمع الصناعات الصغيرة في غرب مركز جرجا، والذى جرى إقامته بتكلفة بلغت ٨٥٨ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

وقال المحافظ، في بيان، إن المجمع مقام على مساحة 65 فدان، ويضم 178 وحدة صناعية ضمن المبادرة الرئاسية «مصنعك جاهز بالتراخيص»، والتي تهدف إلى تشجيع الصناعة والإستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب، لافتا إلى أنه تفقد إحدى الوحدات الصناعية بالمجمع، واطمأن على توصيل جميع المرافق للوحدات، كما تفقد المبنى الإداري للمجمع، وأعمال الرصف والتخطيط، وأعمال اللاند سكيب، مشيدًا بالجهد المتميز في إنجاز المشروع، وإتاحة الفرصة لشباب المحافظة للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية، مؤكدا أن هذا المجمع المتميز يعد فخرا لمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أن المجمع الصناعي بغرب جرجا يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مطار سوهاج الدولي، وتبلغ مساحة الوحدة الصناعية به حوالي 650 مترًا مربعًا، منها 450 مترًا مربعًا مباني مغلقة «هناجر»، و200 متر مربع مساحة مكشوفة أمام الهنجر للتخزين، كما يوجد بالمجمع وحدات إدارية خدمية منها «معرض، ومبنى إداري، ومطعم، وبنك، وسوبر ماركت، ومسجد، وعدد 2 منافذ بيع، وخزان مياه أرضي، وموزع خدمات كهرباء»، منوها بأنه تم الإنتهاء من الرصف النهائي وكافة المرافق بالمجمع من «مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وأمن صناعي، وحنفيات حريق»، وتم ربط مصدر الكهرباء للمجمع مع شركة الكهرباء بقرية بيت داود.