فيديو صادم.. حوثيون يعتدون على مسن منعهم من سرقة أرضه بصنعاء

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أحد قادة الميليشيا الانقلابية يسعى للسيطرة على الأرض بالقوة

اعتدى مسلحون حوثيون على رجل مسن في صنعاء؛ رفض الخروج من أرضه التي حاولوا أخذها منه بالقوة، ولم تشفع له سنوات عمره الطويلة، ولا شيبته عندهم، وفقًا لـ"العربية نت" .

وفي التفاصيل، تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعناصر من ميليشيات الحوثي وهي تعتدي على رجل مسن في صنعاء، دخلوا في نزاع معه على قطعة أرض يسعى أحد قياديي الميليشيا للسيطرة عليها.

وأظهر التسجيل المصور مسلحي الحوثي وهم يسحبون المواطن "صالح علي الويس" أمام أسرته محاولين اقتياده إلى جهة مجهولة.

ويُسمع في الفيديو أصوات نساء يستغثن معترضات على ما يجري أمامهن.

يُذكر أن هذه التصرفات أصبحت معروفة عن الحوثيين، وتندرج ضمن الانتهاكات اليومية التي تمارسها الميليشيا الانقلابية على المدنيين اليمنيين في مناطق سيطرتها.

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