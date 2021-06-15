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الهلال يقترب من توجيه ضربة مدوية لأهلي جدة

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الهلال يقترب من توجيه ضربة مدوية لأهلي جدة الهلال يقترب من توجيه ضربة مدوية لأهلي جدة

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يواصل مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، العمل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

والهلال أعلن في وقتٍ سابق، التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، إلى جانب ظهير أيمن القادسية حمد اليامي، والمهاجم المالي موسى ماريجا، من بورتو.

ووفقًا لـ«????????????????????????????????????????????????????»، يرغب نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني كارلوس أوزكوي، في الصيف الحالي، حيث قدم عرضًا إلى ريفربليت، بقيمة 2.7 مليون دولار.

وأوزكي يلعب في الوقت الحالي، مع فريق تاليريس الأرجنتيني، على سبيل الإعارة، حتى ديسمبر 2021، قادمًا من نادي ريفربليت.

المصرى اليوم

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