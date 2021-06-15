يورو 2020 .. سقوط تاريخي للماكينات ورقم استثنائي للأهداف العكسية.

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بدأ المنتخب الفرنسي حملته في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بالفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 1-0 في ثاني مباريات المجموعة السادسة بالبطولة، والتي لعبت على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وتسبب هدف عكسي في الدقيقة 20 من بداية المباراة عن طريق المدافع الألماني ماتس هوملز في منح منتخب الديوك الفوز بهدف يتيم.

رجل المباراة

حصل بول بوجبا على جائزة نجم المباراة بعد دوره الكبير في وسط الملعب وتمريراته التي تسببت في صناعة الخطورة بشكل مستمر، ونتج عنها فرصة هدف المباراة الوحيد.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين

صعد منتخب فرنسا للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة، في حين استقر منتخب ألمانيا في المركز الثالث من المجموعة بدون نقاط.

يوم السبت القادم سيواجه منتخب ألمانيا منتخب البرتغال، وفي نفس اليوم سيستضيف منتخب المجر منتخب فرنسا، في ثاني جولات المجموعة.

أبرز الأرقام والإحصائيات

- منتخب فرنسا ألحق بالمنتخب الألماني أول خسارة على الإطلاق في مباراته الإفتتاحية للماكينات في نسخة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (12 مشاركة سابقة، 7 انتصارات و5 تعادلات).

- منتخب فرنسا لم يخسر أي مباراة افتتاحية له في اليورو (فاز 6 وتعادل 3).

- منتخب ألمانيا خسر جميع المباريات ال8 في اليورو التي تأخر في نتيجتها عند نهاية الشوط الأول من المباراة.

- هدف ماتس هوملز هو أول هدف عكسي يسجله المنتخب الألماني في بطولة اليورو، وثاني هدف عكسي على الإطلاق يسجله لاعب من المنتخب الألماني في مرماه خلال مسابقة كبرى بعد هدف بيرتي فوجتس ضد منتخب بلاده لصالح منتخب النمسا في كأس العالم 1978.

- هذا هو ثالث هدف عكسي يسجل في النسخة الحالية من اليورو، لتعادل العدد الأكبر من الأهداف العكسية التي سُجلت في نسخة واحدة من المسابقة، وكان ذلك في نسخة عام 2016 باكملها (3 ايضًا).

- منتخب فرنسا فاز بجميع مبارياته ال5 الأخيرة بدون أن يستقبل أي أهداف.

- منتخب ألمانيا خسر مباراتين متتاليتين على ملعبه (ضد مقدونيا الشمالية وضد فرنسا)، للمرة الأولى في تاريخه.