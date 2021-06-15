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المخرج المصري سامح علاء عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بكان

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المخرج المصري سامح علاء عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بكان المخرج المصري سامح علاء عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بكان

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اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي المخرج والسيناريست المصري سامح علاء، لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بها .

وكان قد حصل سامح العام الماضي على السعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلمه الروائي القصير "16" كأول فيلم مصري يحصل علي الجائزة في تاريخها.

يشارك سامح عضوية اللجنة المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية كوثر بن هنية والمخرجة والسيناريست والممثلة السويدية توفا نوفوتني.

والمخرج والسيناريست الفرنسية اليس وينكور. والسيناريست والموزع الأسباني كاروس موجيرو.

والمخرج والسيناريست نيكولاس باريزير.

الجدير بالذكر أن سامح لديه مشروع لفيلم روائي طويل في مرحلة التطوير بعنوان تمنتاشر حصد خمس جوائز في دورة مهرجان القاهرة العام الماضي.

المصرى اليوم

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