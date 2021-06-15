حبس المتهمين بقتل طالب أثناء مقاومتهم لمنع سرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات بنجع حمادي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بنجع حمادي، برئاسة المستشار إيهاب الصاوي، والمستشار محمد المراغي، مدير النيابة، حبس المتهمين في واقعة مقتل طالب طعنا بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بالتنسيق مع الأهالي، على جثة محمد ناصر دياب، 17 عامًا، مقيم نجع قابول، مطعونا بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين، بعدما كشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه قاوم المتهمين لمنعهم من سرقة دراجة بخارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.