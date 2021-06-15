حمدوك: الحل الحقيقي لمشكلات السودان يكمن في الإنتاج

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اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن الحل الحقيقي للمشكلات الاقتصادية التي تواجه بلاده تمكن في الإنتاج.

وقال رئيس الوزراء السوداني في خطاب موجه للشعب السوداني: «نحن نعلم أن الحل الحقيقي يكمن في الإنتاج، وتحريك قدرات الريف السوداني وتطوير موارده»، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وشدد على أن: «الحل الناجع لبلادنا في الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة التحويلية الناتجة عن ذلك».

وأضاف حمدوك قائلا: «نعمل على جذب الاستثمار على ضوء رؤية واضحة وفق الأحزمة الخمسة للتنمية في بلادنا، واستخدام التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد والموارد. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل، وتمويل كبير جدا».

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن البرنامج الاقتصادي الراهن للبلاد جاء تنفيذا لسياسات تم طرحها منذ أن تم اختياره لهذا المنصب.

ودعا حمدوك إلى الحفاظ على الأمن وعلى وحدة السودان من الانقسام، مؤكدا أن ما يحدث في بعض الأحيان من تخريب وتعد على المواطنين وممتلكاتهم لا يشبه الثوار.